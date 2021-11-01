Пляжным гандболисткам разрешили играть в шортах после скандала со сборной Норвегии

Международная федерация гандбола (IHF) пересмотрела правила, касающиеся дресс-кода для пляжных гандболисток, после скандала со сборной Норвегии в одном из матчей Евро-2021.

Напомним, в июле норвежские «пляжницы» отказались выступать на турнире в бикини. На матч со сборной Испании норвежки вышли в шортах. За несоответствие формы спортивному регламенту команду Норвегии оштрафовали на 1500 евро — по 150 евро штрафа на каждую спортсменку. Событие вызвало споры как внутри организации, так и за её пределами.

Согласно свежему решению IHF пляжные гандболистки смогут выступать на соревнованиях в шортах вместо бикини, если того пожелают.

«Спортсменки должны носить короткие обтягивающие брюки с плотной посадкой, а мужчины не слишком мешковатые шорты, которые должны оставаться на 10 сантиметров выше коленной чашечки», — говорится в обновлённых правилах.