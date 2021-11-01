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Непомнящий рассказал об отношениях с Карлсеном перед матчем за звание чемпиона мира

Непомнящий рассказал об отношениях с Карлсеном перед матчем за звание чемпиона мира
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий дал комментарий по поводу отношений с норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, шахматисты проведут матч за звание чемпиона мира. Он стартует 24 ноября и завершится 16 декабря. Игра состоится в Дубае (ОАЭ).

«Первую партию с Магнусом мы провели ещё в 2002 году, когда выступали на первенстве Европы до 12 лет. Общаться более-менее по-товарищески мы начали позднее — в начале 10-х годов, наверное. Тогда мы вместе занимались на сборах. Он приезжал в Москву, я ездил на сборы в Норвегию. Но потом общение с ним сошло на нет, а сейчас понятно, что режим тишины. До этого мы как-то общались перед вторым кругом турнира претендентов», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

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