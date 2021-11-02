Евгений Наер сыграл вничью с Фабиано Каруаной и остался в группе лидеров на турнире в Риге

В Риге (Латвия) продолжаются открытый и женский шахматные турниры Grand Swiss. В шестом туре открытых соревнований россиянин Евгений Наер сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Павел Понкратов и Александр Предке проиграли Максиму Вашье-Лаграву и Сашикирану Кришнану соответственно.

В группу лидеров, набравших по 4,5 очка, входят Наер, Кришнан, Вашье-Лаграв, Алиреза Фируджа и Алексей Широв.

В женском турнире единоличным лидером стала китаянка Лэй Тинцзе, обыгравшая представительницу Польши Иоланту Завадскую. В активе лидера 5 очков. На 0,5 балла отстают Нино Бациашвили (Грузия), Элизабет Петц (Германия), Чжу Цзиньэр (Китай) и Наталья Погонина (Россия).

Турниры в столице Латвии завершатся 8 ноября. Призовой фонд составляет $ 550 000.