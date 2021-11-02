Светлана Ромашина: бестактность и некорректность вопроса о призовых — на втором месте
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, как относится к вопросам о том, сколько спортсменки зарабатывают на соревнованиях.
«Достаточно часто к нам подходят журналисты — и даже до Олимпиады такое было — спросить, на что вы потратите призовые. Больше всего мы ненавидим, когда вешают медаль на шею. А на втором месте — бестактность и некорректность заданного вопроса!
Реакция у всех разная. Многие люди пишут радостные комментарии, что всё это абсолютно заслуженно и спортсмены молодцы. Но много и противоположных: спортсмены зажрались и т. п. Не знаю, что тут добавить. Просто скажу, что награждать нужно исходя из завоёванных медалей», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».
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