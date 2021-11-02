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РУСАДА решило найти нового генерального директора через HeadHunter

РУСАДА решило найти нового генерального директора через HeadHunter
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило найти нового генерального директора через популярный сайт HeadHunter. В настоящее время исполняющим обязанности генерального директора является Михаил Буханов, он заступил на пост после увольнения прежнего главы Юрия Гануса в августе 2020 года.

Вот каковы требования, которым должен соответствовать кандидат:

— наличие высшего образования;

— владение русским языком в качестве родного или на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды;

— владение английским языком на уровне, необходимом для взаимодействия с иностранными и международными организациями по вопросам деятельности РАА «РУСАДА»;

— общий трудовой стаж не менее 10 лет, в том числе на руководящих должностях в государственных или частных организациях в Российской Федерации и/или за рубежом, не менее 5 (пяти) лет;

— безупречная репутация и отсутствие конфликта интересов в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса — 2021.

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