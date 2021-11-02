Климент Колесников выиграл квалификацию на дистанции 50 м на спине на ЧЕ в Казани
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Двукратный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио Климент Колесников победил в квалификации на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Результат пловца составил 22,85 секунды. Первенство стартовало 2 ноября и завершится 7-го числа.
Также сегодня Анастасия Кирпичникова прошла в финал с лучшим результатом на 800 м вольным стилем — 8 минут 08,44 секунды. Александр Щеголев вышел в полуфинал с лучшим результатом на 100 м баттерфляем — 50,05 секунды.
Напомним, Климент Колесников 30 октября одержал победу на этапе Кубка мира, который тоже проходил в Казани, на дистанции 100 м на спине (49,47), оказавшись быстрее Павла Самусенко на 0,97 секунды и Григория Тарасевича – на 1,35.
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