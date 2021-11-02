«Ты уже в финале, мы туда только стремимся». Карпин пожелал удачи Непомнящему

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обратился к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему перед встречей с норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, шахматисты проведут матч за звание чемпиона мира. Он стартует 24 ноября и завершится 16 декабря. Игра состоится в Дубае (ОАЭ).
«Ян, приветствую. Удачи тебе в борьбе за шахматную корону — ты уже в финале, мы туда только стремимся. Так что за тебя болеем. Удачи тебе», — сказал Карпин.
Публикация доступна в «твиттере» российской шахматной федерации.
Напомним, в ноябре был обновлён рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Первую позицию занимает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в активе которого 2855 очков. Второе место занимает китаец Дин Лижэнь (2799), на третьем — американец Фабиано Каруана (2791). У Левона Ароняна и Непомнящего по 2782 балла, но армянин за прошедшее с предыдущего рейтинга время набрал очки, а россиянин потерял.
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