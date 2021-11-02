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Федерация гимнастики Израиля назвала причину, из-за которой решила не участвовать на ЧМ

Федерация гимнастики Израиля назвала причину, из-за которой решила не участвовать на ЧМ
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В федерации гимнастики Израиля рассказали, по какой причине национальная женская сборная отказалась участвовать на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

«Было решено не участвовать в чемпионате мира по профессиональным соображениям», — цитирует заявление Федерации «ИноПроСпорт».

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала израильскую команду «однодневками».

«Как видите, сразу отказалась выступать на чемпионате мира сборная Израиля — то есть это были однодневки. Может, с их стороны это и правильно, но мы так не работаем», — говорила Винер-Усманова.

Напомним, команда Федерации художественной гимнастики России уверенно выиграла общий зачёт чемпионата мира.

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