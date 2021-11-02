Из современного пятиборья могут убрать верховую езду, на её место придёт велоспорт

Руководящий орган современного пятиборья проголосовал за исключение верховой езды из этого вида спорта и замену её велоспортом.

Решение связано с инцидентом на Олимпийских играх в Токио, когда немецкий тренер ударил лошадь после того, как она отказалась перепрыгнуть через ограждение. После этого современное пятиборье подверглось резкой критике со стороны многочисленных СМИ.

Бывшая британская пятиборка Кейт Алленби, завоевавшая бронзу для сборной Великобритании на Олимпийских играх в Сиднее, считает, что любой шаг по замене верховой езды будет неверным для развития спорта.



«Об этом нужно говорить, потому что это не современное пятиборье, если в нём нет верховой езды», — приводит слова Кейт Алленби The Guardian.