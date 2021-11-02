Российские конькобежцы получили визы для участия в этапе Кубка мира в Канаде
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Менеджер сборной России по конькобежному спорту Сергей Грязцов сообщил, что команда получила канадские визы для участия в этапе Кубка мира в Калгари.
«Визы поставили всем, на кого подавали документы. Паспорта забрали, с визами в Канаду всё в порядке», — приводит слова Грязцова «Матч ТВ».
Соревнования в Калгари состоятся 10–12 декабря. Это будет четвёртый этап Кубка мира. Ранее пройдут соревнования в Польше, Норвегии и США. На первый старт сборная России должна вылететь уже 4 ноября.
Проблема с канадскими визами произошла из-за локдауна: спортсмены не могли попасть в неработающее посольство. Переговоры о допуске представителя команды с паспортами велись на уровне национальных олимпийских комитетов и канадской федерации конькобежного спорта.
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