Против Ницой и Фарион открыли уголовное дело после оскорблений спортсменов

Главное следственное управление Национальной полиции Украины по решению суда открыло уголовное производство по факту систематического разжигания национальной вражды скандально известной детской писательницей Ларисой Ницой и экс-нардепом Ириной Фарион.

Напомним, Фарион за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио назвала Ярославу Могучих «биомусором» и предложила НОК Украины отобрать у неё медаль. Ницой раскритиковала автора победного гола в матче Украина — Швеция украинского футболиста Артёма Довбика за использование русского языка, попутно назвав всю сборную «кончеными московитами» за плейлист без украинских песен.

«Хоть полиция и пыталась спустить всё «на тормозах», но мы не смогли закрыть глаза на оскорбления наших олимпийских призёров и игроков сборной Украины по футболу. Считаю, что данные высказывания не только оскорбляют личности спортсменов, но и всю страну, которую эти спортсмены представляют на мировой арене. Хватит колоть общество по языковому, религиозному и другим критериям. За это придётся отвечать по закону!» — приводит слова адвоката Дениса Ярославского «Страна.ua».

По факту разжигания национальной вражды Ницой и Фарион начато досудебное расследование, ход которого адвокат собирается публично освещать.