Названы составы сборных России на чемпионат Европы по кёрлингу

Тренерский штаб женской и мужской сборных команд России по кёрлингу объявил составы национальных команд для участия в чемпионате Европы 2021 года, сообщает пресс-служба Федерации кёрлинга России (ФКР).
Составы национальной команды на чемпионат Европы
Женская сборная: Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Старший тренер – Сергей Беланов.
Мужская сборная: Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Старший тренер – Александр Козырев.
Чемпионат Европы пройдёт с 20 по 27 ноября 2021 года в Лиллехаммере (Норвегия). Женская сборная России выступит в высшем дивизионе, мужская – в дивизионе B.
Женская сборная России – четырёхкратный чемпион Европы (2006, 2012, 2015, 2016 годы).
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