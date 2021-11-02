Пятикратный чемпион мира по фехтованию Виктор Путятин скончался на 81-м году жизни

Двукратный призёр Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, советский рапирист Виктор Путятин ушёл из жизни в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба ФФР.
Путятин почти 10 лет (в 1964–1972 годах) входил в состав мужской сборной СССР, а окончив спортивную карьеру, посвятил жизнь тренерской работе.
Олимпийские медали рапирист завоевал в командном первенстве на Играх 1968 и 1972 годов. Сильнейшим в мире Виктор Павлович стал в 1967 году, ещё четыре золота чемпионатов мира он выиграл в командном первенстве (1965, 1966, 1969, 1970).
В составе сборной СССР Путятин — трёхкратный обладатель Кубка Европы (1966, 1967, 1968). На его счету серебро (1966) и бронза (1967) чемпионатов СССР, а также Кубок СССР (1972).
После окончания карьеры Виктор Павлович долгое время работал тренером в Италии, а также в СДЮШОР фехтования «Динамо» (Киев). В 1980–1984 годах был членом исполкома Международной федерации фехтования.
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