Российские «пляжники» с победы стартовали на Межконтинентальном кубке
Поделиться
Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла Японию в первом матче группы А на Межконтинентальном кубке — 2021. Основное время матча завершилось вничью — 6:6, а в дополнительные три минуты сильнее оказались подопечные Михаила Лихачёва — 7:6. Победный гол забил Андрей Котенёв.
В основное время покером в составе победителей отметился Борис Никоноров, также по голу на счету Артура Папоротного и Андрея Новикова.
Межконтинентальный Кубок стартовал в Дубае 2 ноября. В турнире принимают участие 8 команд.
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок
Группа А. Первый тур
Россия — Япония — 7:6 д.в. (3:1, 1:3, 2:2, 1:0).
Голы в составе сборной России: Никоноров, 2, 4, 21, 32, Папоротный, 3, Новиков, 34, Котенёв, 37.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
19:38
-
19:16
-
18:30
-
17:51
-
17:17
-
16:29
-
16:16
-
15:24
-
14:04
-
12:56
-
12:41
-
12:33
-
09:21
-
09:12
-
09:08
-
07:44
-
07:33
-
00:08
- 1 ноября 2021
-
23:34
-
20:47
-
19:39
-
15:40
-
15:20
-
12:43
-
09:18
-
09:05
-
08:51
-
08:48
-
08:44
-
08:39
-
08:35
- 31 октября 2021
-
20:37
-
20:23
-
19:47
-
19:02
Партнерский контент