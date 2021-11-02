Российские «пляжники» с победы стартовали на Межконтинентальном кубке

Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла Японию в первом матче группы А на Межконтинентальном кубке — 2021. Основное время матча завершилось вничью — 6:6, а в дополнительные три минуты сильнее оказались подопечные Михаила Лихачёва — 7:6. Победный гол забил Андрей Котенёв.



В основное время покером в составе победителей отметился Борис Никоноров, также по голу на счету Артура Папоротного и Андрея Новикова.

Межконтинентальный Кубок стартовал в Дубае 2 ноября. В турнире принимают участие 8 команд.

Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок

Группа А. Первый тур

Россия — Япония — 7:6 д.в. (3:1, 1:3, 2:2, 1:0).

Голы в составе сборной России: Никоноров, 2, 4, 21, 32, Папоротный, 3, Новиков, 34, Котенёв, 37.