Женская сборная России по плаванию выиграла эстафету 4х50 м кролем на ЧЕ в Казани

Сборная России завоевала две медали в эстафетах в первый день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Женская команда выиграла золото в эстафете 4х50 метров вольным стилем. Россиянки Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова в борьбе за победу опередили соперниц из Нидерландов и Польши.

В той же дисциплине у мужчин россияне Владимир Морозов, Владислав Гринёв, Евгений Рылов и Климент Колесников стали бронзовыми призёрами. В борьбе за золото пловцы из Нидерландов на 0,03 секунды опередили итальянцев.

Плавание. Чемпионат Европы. Казань

Женщины. Эстафета 4х50 м. Вольный стиль

1. Россия – 1.34,92.

2. Нидерланды – 1.35,47.

3. Польша – 1.35,94.

Мужчины. Эстафета 4х50 м. Вольный стиль

1. Нидерланды – 1.22,89.

2. Италия – 1.22,92.

3. Россия – 1.23,35.