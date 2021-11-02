Женская сборная России по плаванию выиграла эстафету 4х50 м кролем на ЧЕ в Казани

Сборная России завоевала две медали в эстафетах в первый день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани.
Женская команда выиграла золото в эстафете 4х50 метров вольным стилем. Россиянки Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова в борьбе за победу опередили соперниц из Нидерландов и Польши.
В той же дисциплине у мужчин россияне Владимир Морозов, Владислав Гринёв, Евгений Рылов и Климент Колесников стали бронзовыми призёрами. В борьбе за золото пловцы из Нидерландов на 0,03 секунды опередили итальянцев.
Плавание. Чемпионат Европы. Казань
Женщины. Эстафета 4х50 м. Вольный стиль
1. Россия – 1.34,92.
2. Нидерланды – 1.35,47.
3. Польша – 1.35,94.
Мужчины. Эстафета 4х50 м. Вольный стиль
1. Нидерланды – 1.22,89.
2. Италия – 1.22,92.
3. Россия – 1.23,35.
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