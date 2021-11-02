Игрок НФЛ стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Спортсмен нетрезвым сел за руль

22-летний игрок в американский футбол Хенри Раггс стал виновником автокатастрофы, в которой погиб человек, сообщает Reuters. По информации издания, Раггс находился за рулём в нетрезвом виде, что и привело к ДТП.

Трагическое событие произошло в ночь на 2 ноября. Согласно расследованию, Раггс будучи за рулём Chevrolet Corvette передней частью врезался в Toyota Rav4, машина загорелась. По прибытии пожарные обнаружили в автомобиле труп. Жертва на данный момент не идентифицирована. Раггс при этом оставался на месте происшествия, у него наблюдалось шоковое состояние. Футболиста отправили в больницу, где у него не обнаружили травм, угрожающих жизни.

Раггс выступал за клуб НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс», который уже принёс соболезнования семье погибшего.