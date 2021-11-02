Игрок НФЛ стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Спортсмен нетрезвым сел за руль
Поделиться
22-летний игрок в американский футбол Хенри Раггс стал виновником автокатастрофы, в которой погиб человек, сообщает Reuters. По информации издания, Раггс находился за рулём в нетрезвом виде, что и привело к ДТП.
Трагическое событие произошло в ночь на 2 ноября. Согласно расследованию, Раггс будучи за рулём Chevrolet Corvette передней частью врезался в Toyota Rav4, машина загорелась. По прибытии пожарные обнаружили в автомобиле труп. Жертва на данный момент не идентифицирована. Раггс при этом оставался на месте происшествия, у него наблюдалось шоковое состояние. Футболиста отправили в больницу, где у него не обнаружили травм, угрожающих жизни.
Раггс выступал за клуб НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс», который уже принёс соболезнования семье погибшего.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
23:34
-
20:46
-
19:38
-
19:16
-
18:30
-
17:51
-
17:17
-
16:29
-
16:16
-
15:24
-
14:04
-
12:56
-
12:41
-
12:33
-
09:21
-
09:12
-
09:08
-
07:44
-
07:33
-
00:08
- 1 ноября 2021
-
23:34
-
20:47
-
19:39
-
15:40
-
15:20
-
12:43
-
09:18
-
09:05
-
08:51
-
08:48
-
08:44
-
08:39
-
08:35
- 31 октября 2021
-
20:37
-
20:23
Партнерский контент