Netflix выступил с заявлением об иске Ноны Гаприндашвили на создателей «Хода королевы»

Стриминговый сервис Netflix выступил с заявлением по поводу иска 80-летней шахматистки Ноны Гаприндашвили, сообщает Law360. Чемпионка мира, завоевавшая свои главные титулы и звания под флагом СССР, подала иск на создателей сериала «Ход королевы», в котором она была упомянута.
Гаприндашвили возмутилась тем, что в сериале её назвали русской и сказали, будто бы она никогда не играла с мужчинами. За распространение ложной информации о себе Нона хочет получить от создателей «Хода королевы» $ 5 млн.
В заявлении Netflix говорится, что Гаприндашвили своим иском о клевете пытается ограничить свободу слова. Сервис подчёркивает, что сериал является художественным произведением и посягать на свободу слова недопустимо.
В жалобе Гаприндашвили утверждается, что заявление персонажа о том, что она «никогда не играла с мужчинами», подразумевает, что она была «неполноценной» или неспособной шахматисткой. В Netflix заверили, что подобная точка зрения никогда «не придёт в голову разумному зрителю».
В Netflix также заверяют, что не распространяли никакой лжи о Гаприндашвили, потому что суть высказывания в сериале верна. Компания утверждает, что, несмотря на весомые победы Гаприндашвили, к 1968 году она ещё не встречалась с соперниками-мужчинами ни на одном крупном турнире в Советском Союзе.
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