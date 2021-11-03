Юлия Ефимова: у меня появились проблемы с дыханием

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что у неё появились проблемы с дыханием. Недавно спортсменка перенесла коронавирус.

«Я планировала поехать по всем этапам Кубка мира. Но в итоге ковид. И я пропустила первые два этапа, сидела дома две недели. Не было сильных симптомов, ничего такого. Но сейчас появились какие-то проблемы с дыханием. Или, может, я сама себя накручиваю?

Я сдала положительный тест, переболела. Прямо перед этапом Кубка мира в Германии. Хорошо хоть на последние два этапа успела. Но хотелось больше соревнований. Поэтому сейчас я приняла решение, что поеду на чемпионат России в Санкт-Петербург (16-21 ноября. — Прим. «Чемпионата») и попробую отбираться на мир на короткой воде (Абу-Даби, ОАЭ, 13–18 декабря. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».