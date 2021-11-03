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Юлия Ефимова назвала гонорар, который взяла бы за индивидуальный урок

Юлия Ефимова назвала гонорар, который взяла бы за индивидуальный урок
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопрос о самом высоком гонораре, который ей предлагали.

«Недавно я ездила на свадьбу к подруге в Санта-Барбару, они гуляли в отеле. Я думала, что поеду по этапам Кубка мира, поэтому по утрам ходила плавать, а уже вечером присоединялась к остальным.

И вот я уже в бассейне, а меня окружающие мужчины достают: «Ой, ты так хорошо плаваешь! Научишь?» — «У вас денег не хватит». Мне и разговаривать некогда, тренировка идёт. «Ну сколько, сколько надо?» — «Тысяча долларов за занятие». В общем, шутили вокруг этой суммы», — приводит слова Юлии Ефимовой «Матч ТВ».

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