Юлия Ефимова: меня расстраивает, что в России очень мало бассейнов. Особенно в Москве

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова посетовала, что в России мало бассейнов, в которых можно как следует заниматься.

«Вообще меня очень расстраивает, что у нас в России очень мало бассейнов. Особенно в Москве. У нас такая большая страна, такая большая столица. И вроде бы бассейны есть, но они все коммерческие. Какие-то старенькие или маленькие, а чаще всего — только в фитнес-клубах. Нет какой-то спортивной базы для спортсменов. Она есть только в Подмосковье, когда ты должен уехать далеко в лес.

И посмотрите, все наши старты проходят в Казани. Потому что закрыли «Олимпийский», а аналога просто нет. Ну как это может быть — в Москве нет международного бассейна? Это у меня в голове не укладывается!» — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».