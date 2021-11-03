Сёстры Аверины объяснили, почему не стали участницами «Ледникового периода»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, почему не стали участницами очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Дина дала понять, что это произошло из-за того, что они с Ариной после беседы с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой передумали заканчивать карьеру.
«Мы тогда типа «закончили» и ездили на 800-летие города в Нижний Новгород, которое устраивал Илья Авербух. И мы там как раз выступали. И что-то мы с ним там разговаривали про фигурное катание, потому что мы с Аришей очень давно хотели встать на коньки. А так как мы тренируемся, нам нельзя — мало ли, травма. И он нас пригласил попробоваться в «Ледниковый период». Мы говорим — отлично, через несколько дней мы прилетим в Москву, тогда и попробуем. Мы 3-4 дня прямо тренировались. Нас учили кататься, мы с партнёрами ездили, всякие поддержки делали, было очень круто всё.
И потом неожиданно звонок от Ирины Александровны (смеётся). И вот мы уже в зале, готовимся на чемпионат мира. Мне кажется, Ирина Александровна даже не знала, что мы будем участвовать в «Ледниковом периоде». Мы думали, что, если закончим, это будет сюрпризом», — приводит слова Дины Авериной «Матч ТВ».
«Мы сначала хотели научиться просто для себя, просто держаться на коньках. И потом бы уже поговорили с Ириной Александровной», — добавила Арина.
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