Дина Аверина: Ирина Винер-Усманова иногда говорит — я боюсь твоего взгляда

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова иногда говорит, что боится её взгляда.

«Я собранная, строгая, взгляд у меня такой, что все боятся. Ирина Александровна говорит иногда: я боюсь твоего взгляда. Когда вижу себя на видео в моменты перед выходом, тоже иногда себя боюсь. Думаю — господи, боже мой, как люди вообще могут на меня смотреть, а потом со мной общаться (смеётся).

Поэтому раньше многие даже боялись ко мне подходить — думали, что я такая же в жизни. Все подходили через Аришу — мол, можно с вами познакомиться. А потом уже поняли, что в жизни я самая обычная — добрая, отзывчивая, весёлая. Совсем другая, противоположность тому, что в спорте. В спорте я строгая и сконцентрированная на своём деле, а в жизни, можно сказать, пофигистка», — приводит слова Дины Авериной «Матч ТВ».