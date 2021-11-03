Дина Аверина прокомментировала инцидент с руганью на камеру после объявления оценок судей

Российская гимнастка Дина Аверина, которая выругалась на камеру после того, как судьи объявили оценки за выступление в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония), прокомментировала случившееся. Россиянка заработала 23,900 балла, проиграв белоруске Алине Горносько (23,950), и завоевала серебро. После выступления на оценки Авериной был подан протест, но судьи его отклонили.

Новость по теме Дина Аверина выругалась на камеру после объявления оценок судей

«В жизни я себя так не веду и никогда не ругаюсь (смеётся)! Это на самом деле было на эмоциях, и сейчас мне очень стыдно. Я просто не должна была так себя вести, но, к сожалению, не смогла справиться с собой. Это далось мне очень тяжело. Только сейчас я понимаю, что это был финал в отдельных видах, я проиграла всего одну медаль… Главное — я чисто выступила, все мной довольны. Моей вины в результате нет.

Мне было настолько стыдно… Понимаю, что теперь это уже никак не исправить. Надеюсь, все просто забудут это (смеётся)! В первую очередь, кстати, мне стыдно даже не перед зрителями, а перед судьями. Мне кажется, они это видели. Извиняюсь перед ними — больше такого точно не будет.

Все мы обычные люди, все ругаемся. Понимаю, что нельзя это делать на камеру. Это просто эмоции. Видимо, я ещё не до конца отошла от Олимпийских игр и не смогла себя сдержать», — приводит слова Дины Авериной «Матч ТВ».