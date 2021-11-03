Российский инфекционист оценил вероятность того, что «Спутник V» признают допингом

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов высказал мнение о том, какова вероятность того, что вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» признают допингом.

«Маловероятно, что «Спутник V» станет допингом. Нет никаких медицинских или каких-то иных оснований для этого. Более того, состав «Спутника V» настолько нейтральный, что вакцина лишена солей алюминия. Нет и консервантов солей ртути, что является преимуществом над многими вакцинами, в том числе зарубежными.

Анализируется безопасность и эффективность применяемых вакцин. Среди 23 вакцин, применяемых в мире, по сути, есть топ-10, куда входит «Спутник V», потому что более 3 миллиардов человек из 50 стран получают эту вакцину», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».