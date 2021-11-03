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«Синара» и «Тюмень» узнали соперников в элитном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу

«Синара» и «Тюмень» узнали соперников в элитном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу
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Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Своих соперников узнали российские клубы «Синара» и «Тюмень».

«Тюмень» попала в группу А. На своей площадке российский клуб примет казахстанский «Кайрат», «Аньер Вильнёв» из Франции и белорусский «Витэн». «Синара» сыграет в группе В, матчи которой примет «Спортинг» (Португалия). Также соперниками «Синары» стали «Олмиссум» (Хорватия) и «Ховокубо» (Нидерланды).

Элитный раунд пройдет с 30 ноября по 5 декабря. Четверо победителей групп выйдут в финальный турнир, который пройдет на площадке одного из участников. Его матчи состоятся 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая. Действующим чемпионом турнира является «Спортинг».

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