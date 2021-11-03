«Синара» и «Тюмень» узнали соперников в элитном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу
Поделиться
Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Своих соперников узнали российские клубы «Синара» и «Тюмень».
«Тюмень» попала в группу А. На своей площадке российский клуб примет казахстанский «Кайрат», «Аньер Вильнёв» из Франции и белорусский «Витэн». «Синара» сыграет в группе В, матчи которой примет «Спортинг» (Португалия). Также соперниками «Синары» стали «Олмиссум» (Хорватия) и «Ховокубо» (Нидерланды).
Элитный раунд пройдет с 30 ноября по 5 декабря. Четверо победителей групп выйдут в финальный турнир, который пройдет на площадке одного из участников. Его матчи состоятся 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая. Действующим чемпионом турнира является «Спортинг».
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
17:26
-
16:47
-
16:25
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
11:59
-
11:37
-
11:31
-
11:28
-
11:24
-
11:18
-
10:03
-
10:00
-
09:56
-
08:52
-
07:56
-
07:49
-
07:32
-
06:46
- 2 ноября 2021
-
23:34
-
20:46
-
19:38
-
19:16
-
18:30
-
17:51
-
17:17
-
16:29
-
16:16
-
15:24
-
14:04
-
12:56
-
12:41
-
12:33
-
09:21
Партнерский контент