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Россия поддержит исключение конного спорта из программы современного пятиборья

Россия поддержит исключение конного спорта из программы современного пятиборья
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Глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР), вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Вячеслав Аминов заявил, что поддержит предложение об исключении конного спорта из программы современного пятиборья.

Поводом для исключения конного спорта стал скандал с избиением коня на Олимпийских играх в Токио. Во время женских соревнований тренер из Германии Ким Райзнер несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy, на котором выступала немецкая пятиборка Анника Шлой. Исполком UIPM дисквалифицировал Райзнер за жестокое обращение с конём.

«Барон Пьер де Кубертен создал пятиборье в его нынешнем виде, но все течёт и всё меняется. Раньше пятиборье проводилось в пять дней, а с 2022 года будет проводиться в полтора часа. Раньше использовали боевое оружие, а теперь лазерное. И конь был всегда для пятиборцев обузой. Он выбирался жребием, из-за чего спортсмены, показывающие великолепные результаты в плавании, фехтовании, беге и стрельбе, получив сложного коня, уходили в минус. Если помните, даже Александр Лесун на Играх в Рио вытянул больного коня по жребию, и если бы нам не удалось его заменить, не было бы у нас олимпийского чемпиона. Поэтому я исключение конного спорта поддерживаю, считаю, что это правильное решение.

Не нужно и обществу по защите животных противоречить. Другое дело, что перед пятиборцами стоит челлендж, вызов — на что менять? И МОК дал нам полную свободу, чем мы сейчас и занимаемся. Мы создали специальную креативную группу из разных регионов, принимаем различные предложения, будем их анализировать. В конце ноября в Монако пройдёт исполком UIPM, а затем отчётно-выборный конгресс. Там мы хотим эти предложения представить.

Велоспорт — это один из вариантов, но это предложение неидеально. Не вижу в этом никакой зрелищности. У нас ведь соревнования будут проходить полтора часа, и нам надо поменять конный спорт на что-то интересное, активное и по-честному спортивное. Где бы не было жеребьёвки. Не буду скрывать, предлагают ещё скалолазание, другие дисциплины, мы собираем предложения, над этим сейчас и работаем. Да, ситуация неординарная, стоит выбор, но думаю, что пятиборцы найдут решение», — приводит слова Аминова РИА «Новости».

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