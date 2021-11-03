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Аделина Ибатуллина: пятиборье — это история. Без коня она бесследно и навсегда исчезнет

Аделина Ибатуллина: пятиборье — это история. Без коня она бесследно и навсегда исчезнет
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Российская пятиборка Аделина Ибатуллина прокомментировала возможное исключение конного спорта из программы современного пятиборья после Олимпиады-2024 в Париже.

«Моё лицо, когда я узнала о том, что в пятиборье хотят заменить конкур на велик.

В свои десять ушла из дружной команды по плаванию в пятиборье, потому что мне обещали лошадь. По сей день это моя радость и отдушина. Взаимодействие с лошадью — это одно из самых прекрасных ощущений, которые я испытывала в жизни. Вместо этого мне хотят впихнуть велосипед.

Я вообще занимаюсь сложнейшим видом спорта. Я совмещаю несовместимое. Нам, пятиборцам, всегда больно. Наш вид спорта, пусть и немассовый, непонятный и непопулярный — это история. Без коня эта история бесследно и навсегда исчезнет.

Таких качеств, что мы взращиваем в себе, вы не найдёте ни у одного атлета. В конце концов, во времена зомбиапокалипсиса пятиборец точно останется жив. Сегодняшний. А завтрашний, в попытке оторваться от зомби, застрянет на велике в канаве.

Решение вынесут (кто? куда? по какому праву? — неведомо) завтра, четвёртого ноября.

Сегодня я уныло пойду тренироваться дальше, а завтра буду готова принять предложения в работе ваших лошадей. Я уверенно прыгаю барьеры до 120 см (выше тоже умею, но неуверенно), обладаю навыком сбора, хорошо чищу хвосты и гриву, заплетаю косички и даже умею хорошо бинтовать ноги. Писать в Директ», — написала Ибатуллина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аделины Ибатуллиной в «Инстаграме».

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