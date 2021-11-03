Аделина Ибатуллина: пятиборье — это история. Без коня она бесследно и навсегда исчезнет

Российская пятиборка Аделина Ибатуллина прокомментировала возможное исключение конного спорта из программы современного пятиборья после Олимпиады-2024 в Париже.
«Моё лицо, когда я узнала о том, что в пятиборье хотят заменить конкур на велик.
В свои десять ушла из дружной команды по плаванию в пятиборье, потому что мне обещали лошадь. По сей день это моя радость и отдушина. Взаимодействие с лошадью — это одно из самых прекрасных ощущений, которые я испытывала в жизни. Вместо этого мне хотят впихнуть велосипед.
Я вообще занимаюсь сложнейшим видом спорта. Я совмещаю несовместимое. Нам, пятиборцам, всегда больно. Наш вид спорта, пусть и немассовый, непонятный и непопулярный — это история. Без коня эта история бесследно и навсегда исчезнет.
Таких качеств, что мы взращиваем в себе, вы не найдёте ни у одного атлета. В конце концов, во времена зомбиапокалипсиса пятиборец точно останется жив. Сегодняшний. А завтрашний, в попытке оторваться от зомби, застрянет на велике в канаве.
Решение вынесут (кто? куда? по какому праву? — неведомо) завтра, четвёртого ноября.
Сегодня я уныло пойду тренироваться дальше, а завтра буду готова принять предложения в работе ваших лошадей. Я уверенно прыгаю барьеры до 120 см (выше тоже умею, но неуверенно), обладаю навыком сбора, хорошо чищу хвосты и гриву, заплетаю косички и даже умею хорошо бинтовать ноги. Писать в Директ», — написала Ибатуллина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аделины Ибатуллиной в «Инстаграме».
- 3 ноября 2021
-
18:50
-
18:25
-
18:03
-
17:47
-
17:26
-
16:47
-
16:25
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
11:59
-
11:37
-
11:31
-
11:28
-
11:24
-
11:18
-
10:03
-
10:00
-
09:56
-
08:52
-
07:56
-
07:49
-
07:32
-
06:46
- 2 ноября 2021
-
23:34
-
20:46
-
19:38
-
19:16
-
18:30
-
17:51
-
17:17
-
16:29
-
16:16
-
15:24
-
14:04