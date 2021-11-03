Климент Колесников завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров на спине

21-летний российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы – 2021 на дистанции 50 метров на спине. Соревнования проходят в Казани.

Колесников, выигравший квалификацию, преодолел дистанцию в финальном заплыве за 22,47 секунды, тем самым обновив рекорд турнира. Второе место занял итальянец Микеле Ламберти, его отставание составило 0,18 секунды, третьим финишировал представитель Румынии Роберт Глинта (+0,27). Ещё один россиянин Павел Самусенко стал четвёртым (+0,34).

Напомним, Колесников 30 октября одержал победу на этапе Кубка мира, который тоже проходил в Казани, на дистанции 100 м на спине (49,47), оказавшись быстрее Самусенко на 0,97 секунды и Григория Тарасевича – на 1,35.