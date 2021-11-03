Российские «пляжники» одолели Парагвай на Межконтинентальном кубке

Мужская сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу на Межконтинентальном кубке — 2021. В матче второго тура в группе А подопечные Михаила Лихачёва обыграли сборную Парагвая со счётом 8:7. Результат был сделан в первом периоде, который сборная России выиграла – 5:2.

Хет-трик оформил Фёдор Земсков, по голу забили Юрий Крашенинников, Денис Пархоменко, Андрей Котенёв, Артур Папоротный и Борис Никоноров.

Накануне сборная России в дополнительное время обыграла команду Япониии – 7:6 д. в. Межконтинентальный Кубок стартовал в Дубае 2 ноября. В турнире принимают участие 8 команд.



Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок

Группа А. Первый тур



Парагвай – Россия – 7:8 (2:5, 2:2, 3:1).

Голы в составе сборной России: Земсков, 1, 13, 26; Крашенинников, 2; Пархоменко, 3; Котенёв, 3, Папоротный, 9; Никоноров, 20.