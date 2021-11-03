Чикунова: этапы Кубка мира пропустила из-за болезни, но очень хочу поехать на ЧМ

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала о причинах пропуска этапов Кубка мира в Берлине (Германия) и Казани (Россия).



«Я болела в начале октября, поэтому пропустила и этап Кубка мира в Берлине, и этап в Казани. Болела не коронавирусом. Просто болела, ОРВИ обычная. И мы решили с тренером посвятить этот месяц подготовке к чемпионату Европы… Хочу отобраться на чемпионат мира в Абу-Даби. Я очень, очень хочу на чемпионат мира наконец-таки поехать», — цитирует Чикунову «Матч ТВ».



16-летняя Чикунова — многократная чемпионка России среди юниоров, чемпионка Европы и мира среди юниоров. В мае 2021 года на чемпионате Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4×100 метров завоевала серебряную медаль