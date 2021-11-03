16-летняя Евгения Чикунова заняла второе место на чемпионате Европы по плаванию
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Российская пловчиха Евгения Чикунова стала серебряным призёром чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который в эти дни проходит в Казани. 16-летняя спортсменка преодолела дистанцию 100 м за 1 минуту и 4,25 секунды.
Победительницей заплыва стала итальянка Мартина Карраро (1.04,01), третий результата показала представительница Эстонии Энели Ефимова (1.04,25).
Чемпионат Европы. Короткая вода. Женщины. 100 метров.
1. Мартина Карраро (Италия) — 1.04,01.
2. Энели Ефимова (Эстония) — 1.04,25.
3. Евгения Чикунова (Россия) — 1.04,25.
Ранее Чикунова рассказала о причинах пропуска этапов Кубка мира в Берлине (Германия) и Казани (Россия). По её словам, причиной отсутствия на соревнованиях стала болезнь.
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