16-летняя Чикунова — о серебряной медали ЧЕ: хотелось бы быстрее, хотелось бы выиграть

Российская пловчиха Евгения Чикунова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Преодолев дистанцию 100 метров брассом за 1 минуту и 4,25 секунды, она уступила лишь итальянке Мартине Карраро.
«Я довольна тем, что улучшила свой прежний рекорд России, смогла себя обогнать. Но хотелось бы быстрее, хотелось выиграть. Но сейчас я рада результату. Чего не хватило для победы? Мне не хватает скорости быстрее начинать первый «полтинник». Думаю, нужно работать над улучшением этого», — цитирует Чикунову «РИА Новости Спорт».
Ранее Чикунова рассказала о причинах пропуска этапов Кубка мира в Берлине (Германия) и Казани (Россия). По её словам, причиной отсутствия на соревнованиях стала болезнь.
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