Сборная России по пляжному футболу досрочно вышла в полуфинал Межконтинентального кубка

Сборная России по пляжному футболу после двух туров группового этапа досрочно гарантировала себе выход в полуфинал Межконтинентального кубка. Соревнования проходят в Дубае.

Во втором матче игрового дня в группе В сборная Ирана обыграла Японию со счётом 6:1. Одержав две победы, сборная Ирана набрала шесть очков в группе и гарантировала себе участие в полуфинале. В активе подопечных Михаила Лихачёва пять очков — российская команда не опустится ниже второго места в группе B. В матче третьего тура, который состоится 4 ноября, Россия и Иран сыграют за первое место в подгруппе.

Межконтинентальный кубок 2021 года стартовал в Дубае 2 ноября. В турнире принимают участие 8 команд, которые разбиты на две подгруппы.