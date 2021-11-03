Украинская синхронистка показала, в каких условиях сборная проходит медобследование

Бронзовый призёр Олимпиады – 2020, украинская синхронистка Алина Шинкаренко в «Инстаграме» показала условия, в которых сборная Украины проходит медицинское обследование. На кадрах видны пошарпанные стены и дыры в потолке. Фотографии Шинкаренко сделала в харьковском областном врачебно-физкультурном диспансере.

Фото: https://instagram.com/shynkarenko_alya?utm_medium=copy_link

«Даже не представляете, что это за место», «Как вам место для медицинского учреждения?», «Это не студия для фотосессии. Это место, где сборная Украины проходит медицинское обследование» — выразила недовольство условиями Шинкаренко в «сториз» своего «инстаграма».

«Мы проходили здесь плановый осмотр в прошлом году. Нам говорили, что сделают ремонт и всё будет хорошо. Но, как видите, спустя год там ничего не изменилось. Тут проходят обследования все харьковские спортсмены. И мы в том числе, поскольку команда сборной по синхронному плаванию базируется в Харькове», — приводит слова Шинкаренко ua.tribuna.