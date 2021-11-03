Российские пловцы завоевали серебро в комбинированной эстафете на ЧЕ в Казани

Российские пловцы завоевали серебряную медаль в комбинированной эстафете 4х50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. Чемпионами Европы стали итальянцы, установившие рекорд мира. Бронзовые медали завоевали пловцы из Нидерландов.

За сборную Россию выступали Климент Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов, Владислав Гринёв.

Ранее сегодня золотые медали завоевали Колесников на дистанции 50 м на спине и Анастасия Кирпичникова на 800 м вольным стилем. Серебряным призёром стала Евгения Чикунова на 100 м брассом, бронзу завоевала Мария Каменева на 50 м кролем.

Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде. Казань, Россия

Мужчины. Комбинированная эстафета, 4×50 м

1. Италия — 1.30,14

2. Россия — 1.30,79

3. Нидерланды — 1.32,16