Михаил Лихачёв: сборная России вышла играть в футбол, а соперник вышел воевать

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, что в матче Межконтинентального кубка с Парагваем (8:7) национальная команда по разным причинам большое количество футболистов.

«Наверное, наша команда оказалась не готова к тому, что мы вышли играть в футбол, а наш соперник вышел воевать. В самом плохом смысле этого слова. То, что у Парагвая никто не доигрался до красной карточки — это просто феноменально.



Рад, что выиграли. Ребята проявили большой характер и мастерство. Где-то могли это сделать чуть полегче, но мы в этом году уже привыкли к таким валидольным матчам. Главное — взяли три очка. Конечно, мы потеряли очень много футболистов, но нам не впервой оказываться в такой тяжёлой ситуации, будем думать, как из неё выкарабкиваться.

Помимо Бориса Никонорова, получившего сегодня красную карточку, ещё травма у Антона Шкарина. Скорее всего, он не сможет больше принять участие тут в матчах. Но посмотрим, может быть случится чудо из числа тех, которые у нас уже происходили в последние годы. Ну и вторые желтые карточки получили Кирилл Романов и Фёдор Земсков. Плюс есть первые желтые карточки у футболистов, что тоже перед полуфиналом важно. Поэтому головной боли предостаточно. Будем думать, как выходить из этой ситуации. Но ещё раз повторю, что мы были в разных игровых ситуациях, и задача — найти правильные решения, которые нам помогут в оставшихся матчах», — приводит слова Лихачёва BSRussia.