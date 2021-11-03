«Ещё будут шансы, все не такие уж и старые». Климент Колесников — о серебре ЧЕ в эстафете

Двукратный призёр Олимпийских игр в плавании Климент Колесников высказал мнение, что у сборной России в нынешнем составе ещё будет шанс вернуть себе рекорд мира в комбинированной эстафете 4х50 м и признался, что доволен своим результатом на выигранном «полтиннике» на спине на чемпионате Европы в Казани.
«Выиграл, значит разогнался. Проплыл по лучшему результату и доволен. Но да, можно ещё быстрее. Есть даже на 50 метрах на спине моменты, когда я проигрываю ребятам — технические моменты и все остальное. Не скажу, что я буду готовить эту дистанцию, но сейчас акцент на спринт — на короткой воде до конца сезона 200 метров на спине я плыть не буду. При этом 50 метров, как ни крути, будут быстрее, чем сейчас.
Серебро в комбинированной эстафете? Я пока не видел раскладку. Но в 2017 году мы плыли почти тем же составом и поставили рекорд. Думаю, для нас это возможно. Ещё будут шансы, все не такие уж и старые. Надеюсь, Вова Морозов не решит завтра закончить карьеру.
Пообещал как минимум до чемпионата мира в Фукуоке остаться? Ничего, вытянем его (улыбается)», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».
- 3 ноября 2021
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