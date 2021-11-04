Россиянин Евгений Наер проиграл в седьмом туре шахматного турнира Grand Swiss

В Риге (Латвия) продолжаются открытый и женский шахматные турниры Grand Swiss. В седьмом туре открытых соревнований француз Алиреза Фируджа обыграл россиянина Евгения Наера и стал единоличным лидером, набрав 5,5 очка. На 0,5 отстают француз Максим Вашье-Лаграв, Алексей Широв (Испания) и Кришнан Сашикиран (Индия). У Наера 4,5 балла. Два лучших игрока получат путёвки на турнир претендентов, который пройдёт в следующем году.
В женском турнире единоличным лидером является китаянка Лэй Тинцзе, обыгравшая грузинку Нино Бациашвили. В активе лидера 6 очков. На 0,5 балла отстаёт Элизабет Петц (Германия). Россиянки Александра Костенюк и Алина Кашлинская уступают китаянке 1 очко. Победительница соревнований получит право сыграть в турнире претендентов.
Турниры в столице Латвии завершатся 8 ноября. Призовой фонд составляет $ 550 000.
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