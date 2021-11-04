Отец Лалы Крамаренко: у Винер-Усмановой жёстко, жестоко. Ежедневно говорят, что ты никто

Дмитрий Крамаренко, отец трёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике среди юниоров Лалы Крамаренко, рассказал о тренировках дочери под руководством главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.
«Когда что-то идёт не так, дочь может всем своим видом показать своё недовольство, в том числе тренеру. Не все знают про эту историю. Ирина Александровна предложила поменять ей личного тренера, но Лала ответила — нет. Дочь пояснила, что с этим человеком она начинала заниматься, значит, с ним она и пойдёт до конца. Там (у Винер-Усмановой. — Прим. «Чемпионата») очень жёстко, можно сказать, даже жестоко, ну а что делать? По-другому медали не завоюешь.
Тяжело справиться с тем, когда тебе ежедневно говорят, что ты никто. Лала стала трёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров, я пошутил, что она в свои 16 лет, став заслуженным мастером спорта, должна заканчивать с карьерой. После одного из удачных выступлений в Европе я спросил, сколько ей дали дней выходных. Дочь сказала: «Пап, мне завтра сразу на тренировку». То есть мы её встречаем в аэропорту вечером, а на следующее утро ей надо быть на хореографии. Первые слова Винер были такими: «Девочка, ты стала чемпионкой, но это уже история. Ты никто и звать тебя никак», — цитирует Крамаренко «Матч ТВ».
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