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Гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала непоказ чемпионата мира на российском ТВ

Гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала непоказ чемпионата мира на российском ТВ
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Ангелина Мельникова прокомментировала то, что на российском телевидении не показали чемпионат мира по спортивной гимнастике. На турнире в Китакюсю (Япония) Мельникова завоевала золото в многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

«Да, конечно, реакция была — и у нас, и у тренеров, и у родителей, и просто у знакомых. Неприятно. Получилось так, что прошли Олимпийские игры, и везде была гимнастика. Ведь мы такой бум показали, две исторические победы. За нами не то что все бегали, но в центре внимания мы были точно.

А потом через два месяца чемпионат мира, и ты уже никому не нужен. Ноль. На иностранных сайтах трансляции велись, а российские СМИ совершенно были не заинтересованы в том, чтобы освещать этот турнир», — приводит слова Мельниковой «Лента.ру».

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