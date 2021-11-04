Гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала непоказ чемпионата мира на российском ТВ

Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Ангелина Мельникова прокомментировала то, что на российском телевидении не показали чемпионат мира по спортивной гимнастике. На турнире в Китакюсю (Япония) Мельникова завоевала золото в многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

«Да, конечно, реакция была — и у нас, и у тренеров, и у родителей, и просто у знакомых. Неприятно. Получилось так, что прошли Олимпийские игры, и везде была гимнастика. Ведь мы такой бум показали, две исторические победы. За нами не то что все бегали, но в центре внимания мы были точно.

А потом через два месяца чемпионат мира, и ты уже никому не нужен. Ноль. На иностранных сайтах трансляции велись, а российские СМИ совершенно были не заинтересованы в том, чтобы освещать этот турнир», — приводит слова Мельниковой «Лента.ру».