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Ангелина Мельникова ответила, какой вопрос на интервью раздражает её больше всего

Ангелина Мельникова ответила, какой вопрос на интервью раздражает её больше всего
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Ангелина Мельникова рассказала, какой вопрос из тех, что задают ей обычно на интервью, раздражает её больше всего.

«Про деньги. После Олимпийских игр журналисты могли спросить, например, куда я потрачу премию или что-то такое… Это раздражает. Этот вопрос не совсем корректный, я считаю», — приводит слова Мельниковой «Лента.ру».

Также спортсменка рассказала, чем стала бы заниматься, если бы не гимнастика.

«Какое-то творчество, сто процентов. Даже в гимнастике я остаюсь творческим человеком. Вообще я всегда хотела стать дизайнером одежды», — добавила Ангелина.

Помимо золота в команде, Мельникова в Токио завоевала две бронзовые медали: в многоборье и в вольных упражнениях.

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