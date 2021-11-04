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«Мы сотворили эту глупость». Лидия Иванова рассказала, как сделала аборт перед Олимпиадой

«Мы сотворили эту глупость». Лидия Иванова рассказала, как сделала аборт перед Олимпиадой
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова вспомнила, как ради выступления на Олимпиаде-1960 ликвидировала беременность.

«В 1959 году я вышла замуж и забеременела, естественно. А как жалко, остаётся совсем немного времени до Олимпиады, а я молодая, юная, мне хочется оказаться на Играх.

Конечно, мы пошли на то, чтобы ликвидировать беременность. Никто не заставлял, не давил. Я даже в секрете держала это. Об этом знали только я с мужем и тренер. Понимаю, что кто-то ещё знал, но не давили на меня. Может, каким-то поведением, замечанием я поняла, что это ненужное явление, чтобы я сейчас осталась вне команды. В итоге мы с мужем приняли решение ликвидировать беременность, сотворив эту глупость…

Я должна сказать, что у меня, наверно, уже тогда было какое-то планирование в голове. Понимала, что после Олимпиады я рожу ребёнка. Я была уверена в своём муже, здоровье. Я была у хороших специалистов, не гневила себя, не помню этого. Так сложилось, пусть бог осуждает меня как угодно, но это, к сожалению, правда», — рассказала Лидия Иванова в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».

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