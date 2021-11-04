К Бостонскому марафону 2022 года будут допускаться только вакцинированные атлеты

Организаторы Бостонского марафона обозначили обновлённые правила участия в связи с коронавирусными ограничениями. Как сообщает Inside the Games, любой желающий принять участие в забеге в 2022 году должен быть вакцинирован от COVID-19. В противном случае их к старту не допустят.



Также сообщается о высокой доле вакцинированных участников и в 2021 году — 93%. Напомним, в 2020 году известный марафон не проводился из-за активного распространения коронавируса в США.



Бостонский марафон — один из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире, старейший из проводящихся ежегодно. Член AIMS и одновременно член лиги World Marathon Majors. Точная дата проведения забега в 2022 году пока неизвестна.

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