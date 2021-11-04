Экс министр спорта Украины назвал худший сценарий расследования допинг-манипуляций

Член совета учредителей ВАДА, бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал публикацию отчёта о расследовании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выявившего нарушения со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).



«Понятно, что ничего хорошего мы не получили. Это негативная вещь, которая будет использоваться против Украины. Особенно со стороны страны-агрессора. Там будут говорить, мол, что вы к нам прицепились, когда ваш партнёр и друг испытывают такие же проблемы.



Этот скандал болезненно бьёт не только по спортивной, но и международной репутации Украины. Самый плохой сценарий? Могут запретить выступать под национальным флагом. Ну и, разумеется, никакой сертифицированной лаборатории, аккредитованной ВАДА, у нас не будет ближайших 10, а может, и 15 лет. Будем и дальше тратить большие деньги и отправлять допинг-пробы за границу», — цитирует Жданова «Главком».