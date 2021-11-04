Экс-министр спорта Украины: думаю, нас не успеют отстранить от Олимпиады в Пекине

Член совета учредителей ВАДА, бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал публикацию отчёта о расследовании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выявившего нарушения со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).
«Сообщения спортсменов о взятии проб – это очень грубое нарушение. Она будет иметь серьёзные последствия для Украины.
Если начнется процесс признания Украины соответствию статусу антидопингового законодательства, возможно отстранение наших спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Отстранение Украины от зимней Олимпиады в Пекине? Думаю, не успеют. Это очень сложный процесс. Ближайшее заседание Совета учредителей ВАДА, где может быть принято решение, состоится 24 ноября в Париже.
Повестка дня ещё не утверждена, но думаю, там будет предоставлена информация об этом расследовании. И какое-то решение наверняка примут», — цитирует Жданова «Главком».
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