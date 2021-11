Тренер трёх олимпийских чемпионов по лёгкой атлетике обвинён в домогательствах

Тренер по лёгкой атлетике из США Рана Рейдер обвиняется в сексуальных домогательствах. Как сообщает The Guardian, Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) проведёт расследование в отношении действий специалиста.



По информации источник Teh Gaurdian, US Center for SafeSport столкнулся с многочисленными жалобами на Рейдера — якобы тренер регулярно домогался до своих подопечных. В частности, бегунам Адаму Джемили и Дэрил Нейте Федерация лёгкой атлетики Великобритании и вовсе посоветовала прекратить любые связи с Рейдером.



В то же время адвокат тренер Райан Стивенс заявил, что всяческие обвинения в адрес его клиента являются бездоказательными и абсолютно необоснованными. «Центр безопасности спорта не направил Ране уведомление о предъявленных обвинениях», — заявил адвокат.



Рана Рейдер в разное время тренировал трёх разных олимпийских чемпионов по лёгкой атлетике: Кристиана Тейлора (две золотые медали), Тиану Бартолетту (золото Рио — 2016) и Андре де Грасса (золото Токио — 2020).