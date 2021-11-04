Ульяна Баташова: не хочу будущего без конного спорта в современном пятиборье!

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира по современному пятиборью в команде и в эстафете (2017, 2021) Ульяна Баташова отреагировала на возможное исключение конного спорта из программы пятиборья.

«Я не хочу такого будущего! Не хочу будущего без конного спорта в современном пятиборье! Все пятиборцы — объединяйтесь! Мы должны защитить наш вид спорта! Другие спортсмены тоже задумайтесь, завтра придут и к вам под новым-модным предлогом «почему ваш вид спорта нужно исключить или истребить вообще». Кто вправе лишать или решать, чем нам заниматься?

Современное пятиборье — это любовь всей моей жизни. Уникальный вид спорта, который развивает идеального атлета, многогранность, многозадачность его личности. Разнообразие тренировок, непредсказуемость соревнований и большая пятиборская семья по всему миру. Почему кто-то решает отнять у меня мою семью?

Я обожаю лошадей, они многому меня научили и учат до сих пор. Трепет в душе и ласка, с которой я к ним обращаюсь. Они научили перебарывать страх, они уникальные социальные животные.

Сегодня уберут конный спорт из пятиборья, завтра уберут вообще конный спорт и запретят им заниматься, потом дойдут до другого вида, придумав любой предлог… В итоге мы окажемся все без спорта, сидя на диванах в телефонах. Я не хочу такого будущего!» — написала Баташова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ульяны Баташовой в «Инстаграме».