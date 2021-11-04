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Врач гандбольной «Астраханочки» спас жизнь пожилому пассажиру самолёта

Врач гандбольной «Астраханочки» спас жизнь пожилому пассажиру самолёта
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Врач женской гандбольной команды «Астраханочка» Владимир Плеханов во время перелёта из Самары в Москву вернул к жизни пожилого пассажира, за что получил слова благодарности от экипажа. Сам доктор рассказал, как всё произошло.

«Это лишь часть моей работы. Мы возвращались из Тольятти в Москву. Потом у нас был рейс из Москвы в Астрахань после игры. Вылет был в 6 утра. В 6:30 примерно по радиосвязи объявили, что срочно требуется врач в сектор бизнес-класса. Я только сел чай пить, всё бросил, чуть ли не босиком туда побежал оказывать помощь. Человек был без сознания, без давления. У него отсутствовал пульс. Начал принимать меры неотложной медицинской помощи. Пытался установить с ним контакт. Померил давление. Положил его, как мог это сделать, в кресле. Взял ноги, согнул. Прижал их к туловищу. Тем самым централизовал кровоток. Чтобы кровь пошла не в ноги, а к головному мозгу. После этого у него стало появляться сознание. Появились пульс и речь. Я ему дал рекомендации, чтобы он как можно больше употреблял жидкости. Выяснилось, что пассажир перед полётом принял препараты, которые снижают артериальное давление. Пожилой человек, 67 лет. Всё это привело к такому вот коллапсу. Простые меры, которые применяют реаниматологи, и мы, в том числе, обязаны уметь их делать», — приводит слова Плеханова пресс-служба «Астраханочки».

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