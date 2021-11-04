Глава Федерации бобслея России сделала медальный прогноз на Олимпийские игры — 2022

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина сделала прогноз на выступление российских бобслеистов и скелетонистов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Глава федерации сопровождала национальную команду в Китай на тестовые соревнования по бобслею и скелетону.
«Не люблю делать прогнозов. Но, если честно, не очень верю в медали в бобслее. Молодёжь наша ещё не раскаталась. Бороться за попадание на пьедестал, причём как в двойке, так и в четвёрке, может разве что Ростислав Гайтюкевич. Все остальные — это первая десятка. Хотя я всегда помню о том, что есть чудеса, есть удача, верю в это. Хочется, безусловно, чтобы удача была на нашей стороне, чтобы нам повезло, но на этом нельзя строить расчёты. А вот в скелетоне, считаю, Лена Никитина и Саша Третьяков могут побороться за высшие награды», — приводит слова Аникиной RT.
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