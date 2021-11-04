Российские «пляжники» одолели Иран и заняли 1-е место в группе Межконтинентального кубка

Мужская сборная России по пляжному футболу одержала третью победу на Межконтинентальном кубке — 2021. В матче третьего тура в группе В подопечные Михаила Лихачёва обыграли сборную Ирана со счётом 4:3. Обе команды досрочно гарантировали себе место в полуфинале и определяли только победителя группы.
После равного первого периода сборная России забила три безответных мяча во втором, но третий отрезок матча прошёл под диктовку Ирана.
Напомним, в первых двух турах сборная России в дополнительное время обыграла команду Японии – 7:6 д. в. и нанесла поражение команде Парагвая со счётом 8:7.
За выход в финал Межконтинентального кубка россияне сыграют с португальцами. Вторую полуфинальную пару составили сборные Ирана и Сенегала.
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок
Группа В. Третий тур
Россия – Иран – 4:3 (1:1, 3:0, 0:2).
Голы: Кошарный, 11, Шкарин, 14, Котенев, 24, Крашенинников, 24 — Акбари, 3, Моради, 32, Ахмадзаде, 35.
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