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Российские «пляжники» одолели Иран и заняли 1-е место в группе Межконтинентального кубка

Российские «пляжники» одолели Иран и заняли 1-е место в группе Межконтинентального кубка
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Мужская сборная России по пляжному футболу одержала третью победу на Межконтинентальном кубке — 2021. В матче третьего тура в группе В подопечные Михаила Лихачёва обыграли сборную Ирана со счётом 4:3. Обе команды досрочно гарантировали себе место в полуфинале и определяли только победителя группы.

После равного первого периода сборная России забила три безответных мяча во втором, но третий отрезок матча прошёл под диктовку Ирана.

Напомним, в первых двух турах сборная России в дополнительное время обыграла команду Японии – 7:6 д. в. и нанесла поражение команде Парагвая со счётом 8:7.

За выход в финал Межконтинентального кубка россияне сыграют с португальцами. Вторую полуфинальную пару составили сборные Ирана и Сенегала.

Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок
Группа В. Третий тур

Россия – Иран – 4:3 (1:1, 3:0, 0:2).
Голы: Кошарный, 11, Шкарин, 14, Котенев, 24, Крашенинников, 24 — Акбари, 3, Моради, 32, Ахмадзаде, 35.

Межконтинентальный кубок 2021. Группа 2. 3-й тур
04 ноября 2021, четверг. 19:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
Иран
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